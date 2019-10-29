Велика Британія на порозі дочасних парламентських виборів. До цього призвело протистояння гілок влади щодо "брекзиту".

Які шанси дострокового волевиявлення і коли його проведуть - розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні

"Та ми всі можемо казати "уууу", але дехто тут намагається справді працювати".

Ще один емоційний та насичений день у британському парламенті. Обговорюють можливість дочасних виборів. Це вже четверта спроба. Після попередніх провальних голосувань, прем'єр вирішив схитрувати. Борис Джонсон запропонував депутатам законопроект про дострокове волевиявлення. Для його ухвалення потрібна проста більшість, а не дві третини голосів, як за попередніх голосувань.

"Залишився тільки один шлях до відновлення тієї високої поваги, яку завжди мала наша демократія, а також для відновлення поваги до парламенту. Це - нарешті запропонувати людям оцінити нашу діяльність", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Дуже вчасно свою думку змінила головна опозиційна партія. Ще вчора лейбористи не хотіли дочасних виборів. Але сьогодні вирішили підтримати цю ідею.

"Ми завжди наполягали, що воліємо виборів. Та аж ніяк не хотіли допустити виходу країни з ЄС без угоди. Тож тепер, коли маємо підтвердження від усіх 28 країн євроспільноти, що "брекзит" відтерміновується, ми готові запустити найбільшу в нашій історії виборчу кампанію", - говорить Джеремі Корбін, лідер партії Лейбористів Великої Британії.

Щоправда, більша частина лейбористів виступає проти виборів. Так само проти - депутати з Північної Ірландії та Вельсу, а також незалежні парламентарії. А от ліберальні-демократи й шотландські націоналісти можливе проведення передчасного волевиявлення підтримують.

"Звичайно, ми радше би хотіли другого референдуму з "брекзиту" - це в ідеалі. Та оскільки таке не надто вірогідне, ми візьмемо участь у виборах із дуже сильною позицією - зупинити розлучення з ЄС. І якщо здобудемо більшість, то першого ж дня на посаді прем'єр-міністра я скасую рішення про вихід з Єврозони", - говорить Джо Свінсон, лідерка Ліберально-демократичної партії Великої Британії.

Також опозиція хоче знизити віковий поріг виборців до 16 років замість 18. Дозволити голосувати можуть і європейцям, які прожили у Великій Британії понад 5 років. Адже сподіваються на підтримку молоді та експатріантів.

Наразі, за прогнозами, керівна консервативна партія має найбільше шансів виграти вибори та сформувати уряд на чолі з Борисом Джонсоном. Утім, наступний місяць може змінити розклад сил. І багато залежатиме від активності виборців. А от вона може бути значно нижчою, ніж зазвичай у холодний грудневий передрізвяний період.