Мы будем инициировать отзыв председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики. Об этом 31 октября с трибуны парламента заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Антонина Славицкая, комментируя секс-переписку в сессионном зале председателя комитета Богдана Яременко.

"Вчера все мы стали свидетелями непрофессионального и позорного поведения председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Возмущает даже не собственно поведение этого человека, а тот поток лжи и оправданий, который начался после этого. Я убеждена, что руководитель Комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию, представляя нас на международной арене. Кроме того, во фракцию, которая делегировала Яременко в комитет, входит много женщин-профессионалов, которые могут достойно выполнять обязанности главы комитета. Мы будем инициировать отзыв председателя Комитета по вопросам внешней политики, поскольку не видим никакой реакции от фракции "Слуга народа", которую он представляет", - сказала Антонина Славицкая.