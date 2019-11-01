В Киеве снова перекроют популярный мост [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 2 ноября, в Киеве на эстакаде Южного моста ограничат движение. Там будут проводить ремонт деформационного шва в сторону станции метро "Выдубичи". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
К утру работы обещают закончить. Ограничение будет действовать с 21:00 до 05:00.
Работы проводятся в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик. За ночь будет осуществлен текущий ремонт деформационного шва на эстакаде. Также в ведомстве отметили, что капитальный ремонт шва в противоположном направлении, из-за которого усложняется движение, планируют завершить 3-5 ноября.
Напомним, что на Южном мосту до конца октября было ограничено движение. Ранее сообщалось, что в Киеве массово отключают воду.
по теме
Стекло на "мосту Кличко" снова лопнуло (видео)
На новом пешеходном мосту, строительством которого занимался мэр города Виталий Кличко, лопнуло еще одно стекло
В Киеве не будет ходить скоростной трамвай
На выходных, 2 и 3 ноября, в Киеве прекратит работу скоростной трамвай № 1
В центре Киева мужчина умер после общения с полицейскими
Мужчина неожиданно умер, когда припарковался, чтобы оформить документ
Мешканці двох київських "хрущовок" залишилися без опалення
Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 помешкань відключили від гарячого водопостачання та опалення - куди ділися сплачені мешканцями гроші за комуналку і хто врятує людей від холоду?
Над Киевом поднялся черный столб дыма: что горит
Дым поднялся на высоту до километра