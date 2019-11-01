В ночь на субботу, 2 ноября, в Киеве на эстакаде Южного моста ограничат движение. Там будут проводить ремонт деформационного шва в сторону станции метро "Выдубичи". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

К утру работы обещают закончить. Ограничение будет действовать с 21:00 до 05:00.

Работы проводятся в ночное время, чтобы меньше влиять на трафик. За ночь будет осуществлен текущий ремонт деформационного шва на эстакаде. Также в ведомстве отметили, что капитальный ремонт шва в противоположном направлении, из-за которого усложняется движение, планируют завершить 3-5 ноября.

Напомним, что на Южном мосту до конца октября было ограничено движение. Ранее сообщалось, что в Киеве массово отключают воду.