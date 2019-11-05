Розведення сил поблизу Петрівського на Донеччині має початися 8 листопада. Якщо не буде порушення режиму тиші, - повідомив командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

Процес довелося відкласти через недотримання бойовиками режиму семиденного припинення вогню. Останні обстріли з боку противника тут зафіксували 31 жовтня.

Третій етап розведення військ - необхідна умова для зустрічі в Нормандському форматі. А вже там обговорюватимуть переміщення сил та засобів по всій лінії розмежування. Щоправда, за умови встановлення певного контролю над східним кордоном України. До створення зони безпеки на кордоні хочуть залучити представників ОБСЄ.