Посилити відповідальність за наступ на свободу слова. Питання безпеки під час виконання роботи журналістами - сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Парламентські слухання щодо ЗМІ - влаштували вперше за 10 років. Детальніше розкаже Даніїл Снісар.

Обговорити актуальні проблеми української журналістики сьогодні у Верховній Раді зібралися сотні представників ЗМІ, юристів, політиків, громадських активістів та керівництво правоохоронних органів. Особлива увага - свободі слова та безпеці працівників засобів масової інформації.

"Однією зі складових, що зазвідчує авторитет тієї чи іншої країни - є стан свободи слова та розвиток Засобів масової інформації. У 1992 році вперше вбили журналіста Вадима Бойка. А з 1993 по 2019 рік - вбито понад 60 журналістів. Виходить, що Україна лише формально взяла курс на євроінтеграцію та прийняття європейських цінностей. Сьогодні випадки силового тиску на журналістів, на жаль, стали нормою", - говорить Нестор Шуфрич, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

"Журналісти відіграють надзвичайно важливу роль, надаючи громаді об'єктивну інформацію. Саме з цих причин наявні і приховані ризики загрози і насильства, по відношенню до представників ЗМІ - вони можуть позбавити фундаментального і цивілізованого права надавати інформацію", - говорить Роман Сущенко, журналіст.

Про тиск на ЗМІ з трибуни парламенту розповідають самі медійники. Серед найрезонансніших тем цього року - баталії навколо можливого закриття телеканалів Newsone та "112 Україна". Останній - уже позбавили цифрових ліцензій. Їх відкликала Нацрада з питань телебачення.

"Журналісти телеканалу "112 Україна" відчули на собі і фізичне насилля, і пережили терористичний акт. Цифрові мовники телеканалу були позбавлені ліцензії з політичних мотивів. І в парламенті була утворена тимчасова слідча комісія, щодо зокрема і телеканалу "112 Україна". Від імені всієї команди телеканалу "112 Україна", я запрошую і закликаю оголосити 2020 рік роком забезпечення прав та свобод журналістів", - говорить Павло Кужеєв, головний редактор, телеведучий телеканалу "112 Україна".

"Кожна влада вважає, що вона вічна. І кожна в цьому помиляється. Доведено всіма, хто був у цій залі до вас: шановні народні депутати і шановні високопосадовці, воювати з пресою і свідомо не захищати журналістів, означає одне - скорочувати термін свого перебування при владі. Спочатку безпека,а потім лякайте кримінальною відповідальністю", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Ситуацією зі свободою слова в Україні занепокоєні й в Організації Об'єднаних Націй. Там вважають, що саме через безкарність у країні почастішали випадки фізичного впливу на представників ЗМІ.

"На жаль, такі гучні справи, як убивство журналістів Павла Шеремета, Олега Бузини і багатьох інших, і досі залишаються нерозслідуваними. Ці дані ми фіксуємо в ООН. І мусимо констатувати, що сьогодні журналісти в Україні не можуть вільно виконувати свої обов'язки через систематичний тиск та втручання у їхню діяльність", - говорить Матильда Богнар, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Майже відсутня практика застосування норм. Фактично, найдієвіший механізм - це самозахист журналістів. Лише якщо історія резонансна, тільки тоді вона має шанс на продовження, на те, що справа, принаймні, буде передена до суду", - говорить Роман Бочкала, координатор інформаційної агенції "Стоп Корупції".

Задля дієвішого розслідування злочинів щодо роботи журналістів - медійники закликали правоохоронців створити окремий спеціалізований підрозділ. Соціальні та законодавчі ініціативи - виклали у проєкті рішення. Його передадуть на розгляд народним депутатам. Журналісти також закликали обранців - на такі парламентські слухання збиратися щороку.