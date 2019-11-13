Постоянный представитель президента на полуострове Антон Кориневич назвал три основных шага для деоккупации аннексированного Крыма.

По его словам, представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них.

"Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом" - сказал он.

Вторым приоритетом является информационная политика и "связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории".

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"Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - подчеркнул он.

"Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", - сказал Кориневич.

Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека.

"Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что генпрокурор принял решение по Крыму.