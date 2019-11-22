В п’ятницю, 22 листопада, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" з Олексієм Ліхманом економіст Оксана Продан прокоментувала роботу Верховної Ради та нову програму МВФ.

Ваш прогноз - чи встигнуть урядовці та депутати до кінця року зробити все, що потрібно для нової програми співпраці з МВФ?

Я думаю, що все що могли, вони вже зробили. Черговий транш піде. Ринкові ціни на газ - це відрите питання, яке важко буде проголосувати.

Одне з найбільш суперечливих рішень влади - земельна реформа. Відповідний законопроект обіцяють проголосувати до нового року. Чи вірите ви, що владі вистачить голосів для земельного закону? Та які правки, на вашу думку, потрібно обов'язково внести в цей документ?

Я думаю, що в цьому році законопроект не проголосують. Для мене найважливішим є захист права власності володарів паїв.

Міністерство економіки відправило на приватизацію сотні державних підприємств. За вашою оцінкою, чи правильно зараз виставляти ці компанії на продаж? Та чи допоможе це у боротьбі з корупцією у держсекторі, як кажуть у владі?

В Україні сьогодні 3600 підприємств, із них працює лише 1600. Я думаю спочатку треба закрити ті, що не працюють. З тих 1600 продавати лише ті, які не прибуткові.

Як ви оцінюєте роботу Верховної Ради у першому півріччі після виборів? Чи могли депутати зробити ще більше? Та якщо говорити про прийняті законопроекти - яких рішень краще б взагалі не ухвалювали? Що було помилковим?

Найголовніше в чому сьогодні звинувачують діючих депутатів - це те, що вони не читають законопроектів, які ухвалюють. Проти ФОПів голосувати не потрібно було. Мільйони підприємців тепер не розуміють, як працювати.