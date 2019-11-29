С приходом нового сезона каждая девушка задается множеством вопросов. Один из главных: "Какой маникюр сделать зимой?". Эта пора белого снега и праздничного настроения.

Но иногда зима приходит без снега и настроения никакого нет. Тогда на помощь приходят яркие дизайны маникюра, которые поднимут настроение в самую ненастную погоду.

В этом сезоне в тренде будут сдержанные дизайны с небольшой изюминкой.

Нюдовый маникюр с дизайном

Если вам надоели яркие дизайны - нюдовые оттенки придут вам на помощь. Небольшой дизайн ногтей сможет добавить настроение вашему маникюру.

Дизайн с золотой фольгой

Этот дизайн ногтей никогда не выйдет из моды, поскольку фольга будет всегда в треде. Фольга придаст вашему маникюру небольшие акценты, которые выделят вас из толпы.

Яркие акценты

Яркие и манящие акценты будут очень популярны в зимнем дизайне ногтей 2019-2020 года. Не стоит забывать,что несколько ярких деталей помогут вам украсить ваш маникюр. Но слишком "наляпистый" маникюр будет выглядеть вульгарно.

Зима - это пора не только холода и снега, но и пора изменений. Попробуйте что-то изменить в маникюре и вы увидите, каким ярким может быть этот мир.

Если вы уже определились с дизайном маникюра, тогда спешите читать наш материал о модных окрашиваниях волос 2020.