17 декабря: что будут рассматривать в Верховной Раде [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины будет рассматривать вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов.
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Так, проект закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" будет рассмотрен во втором чтении с предложениями президента Украины.
Всего на повестку дня вынесено около 25 вопросов.
Основные из них законопроекты:
- о неприкосновенности народных депутатов
- о временных следственных комиссиях
- о внутреннем водном транспорте
- о государственном признании "Пласта"
- о совершенствовании высшего образования и другие.
Раньше сообщалось о том, что депутатскую неприкосновенность окончательно отменили. А также 29 августа в Украине появился новый состав Кабинета министров.
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