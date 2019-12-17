Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины будет рассматривать вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, проект закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" будет рассмотрен во втором чтении с предложениями президента Украины.

Всего на повестку дня вынесено около 25 вопросов.

Основные из них законопроекты:

о неприкосновенности народных депутатов

о временных следственных комиссиях

о внутреннем водном транспорте

о государственном признании "Пласта"

о совершенствовании высшего образования и другие.

Раньше сообщалось о том, что депутатскую неприкосновенность окончательно отменили. А также 29 августа в Украине появился новый состав Кабинета министров.