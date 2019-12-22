На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні загинув український військовий. Ще одного поранено. Противник обстрілював наші позиції п'ять разів. У Новолуганському били з гранатометів, у Талаківці та Кримському додалися ще й кулемети великого калібру. А біля Пісків і Красногорівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
На ділянках розведення сил наразі дотримується режим тиші, - йдеться у повідомленні Штабу Об'єднаних сил.
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