Північ Індії скував справжній зимовий холод [ Редактировать ]
Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Уттар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометрів опустилися до двох градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать, на вулицях волонтери роздають гарячі напої.
Навіть мінімальні заморозки в Індії загроза для тисяч людей. Адже чимало індусів живуть у нашвидкуруч зведених халупах без опалення.
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Північ Індії скував справжній зимовий холод
Навіть мінімальні заморозки в Індії - загроза для тисяч людей, адже чимало індусів живуть у нашвидкуруч зведених халупах без опалення
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