Тим часом, зимова погода таки суне на українські терени. Киян попередили про погіршення погодних умов.

Вже цими вихідними у столиці очікуються сніг, мороз та навіть хуртовина. Київавтодор просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обачними на автошляхах. Та, за можливості, утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги.