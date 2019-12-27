Скандал на Одещині. Там побили жінку-військовослужбовця. Нібито за те, що вона відверто почала говорити про корупцію в частині. Справу взяв під свій контроль міністр оборони. Думки обох сторін конфлікту вислухав Андрій Анастасов.

Зараз Наталія Куліш у госпіталі, в неї вибиті зуби. Каже: зробила це інша жінка, яка разом із нею проходить службу у військовій частині під Одесою. Конфлікт нібито стався на подвір'ї частини. Наталія розповідає: спочатку виникла суперечка з опоненткою, а потім отримала міцний удар в обличчя. При цьому був присутній командир роти.

"Она меня ударила этой ладонью и вследствие этого зубы оказались у меня во рту", - говорить Наталія Куліш, військовослужбовець військової частини.

Наталія - рядовий солдат, у частині працює кухарем. Напад пов'язує з тим, що почала відверто висловлюватися проти корупції в підрозділі. Стверджує: командування розкрадає продовольство та незаконно залучає військових до ремонтних робіт. Каже: їй почали погрожувати - мовляв, звільнять, якщо не мовчатиме.

"Люди стоят на одних должностях, а выполняют совсем другие обязанности: шпаклюют, штукатурят. Касательно сухпайков - они выдаются моментами без документов, неизвестно куда. Гражданские повара, когда едут домой, выносят сумки с продуктами. Руководство про это все, судя во всему, знает", - говорить Наталія Куліш, військовослужбовець військової частини.

Військова частина підпорядкована оперативному командуванню "Південь". Із журналістами вийшов спілкуватися його представник: ім'я не називає, тому що розвідник. Усі звинувачення заперечує. Каже: навіть ніякої бійки не було, між жінками відбулась лише словесна суперечка. Але ж виникає питання: чому Наталія так наполягає на зловживаннях у частині.

"Чому вона так зробила, ну особиста образа, я не можу вам сказати, може бути що завгодно. Дана людина дуже багато лікується, дуже багато лежить в госпіталі".

Зараз справою займається Державне бюро розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за статтею "Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями". До Одеси прибув заступник міністра оброни. Він лише підтверджує факт нестатутних взаємовідносин та пропонує дочекатися результатів розслідування.

"Будуть з'ясовані і визначені все-таки причини: чи вони пов'язані з корупційними діями, чи вони пов'язані з взаємовідносинами між військовими, тому зараз коментувати, не маючи фактури, я не можу", - говорить Іван Руснак, перший заступник міністра оборони України.

А згодом скандал прокоментував і сам очільник оборонного відомства.

"Винні вони покарані будуть обов’язково. Не знаю чи знаєте ви про цю ситуацію чи ні. Ми знали про цю ситуацію ще до того, як вона потрапила в пресу, навіть національну поліцію, тому що нам дали сигнал щодо цієї ситуації ще вчора. Ми звичайно категорично не приймаємо таке поводження з військовослужбовцями взагалі", - говорить Андрій Загороднюк, міністр оборони України.

Сама Наталія, тим часом, збирається довести справу до кінця - мовляв, у частині нарешті мають навести порядок. У госпіталі ж кажуть: стан здоров'я жінки не тяжкий, і обіцяють відновити їй зуби.