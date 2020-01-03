В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО [ Редактировать ]
В пятницу, 3 января, в Украине начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Так, пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.
Ранее сообщалось, что в Украине молодые учителя получат денежную помощь.
по теме
ВНО-2020: когда начнется регистрация на пробное тестирование
Пробное внешнее независимое оценивание (ПВНО) проходит с целью ознакомления
Американцев призвали немедленно покинуть Ирак
Посольство США в Багдаде призвало американцев немедленно покинуть Ирак
Международный аэропорт Багдада обстреляли ракетами, погибли люди
По военной базе рядом с международным аэропортом Багдада были нанесены три ракетных удара
Акции Apple установили новый рекорд
Стоимость акций корпорации Apple превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд
Гороскоп удачи на 2020 год: кого ждет головокружительный успех
Судьба человека зачастую преподносит сюрпризы, но кому обязательно повезет в 2020 году