В пятницу, 3 января, в Украине начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

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Так, пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине молодые учителя получат денежную помощь.