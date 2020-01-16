Липоксация обернулась для женщины дырой в ноге [ Редактировать ]
Женщина из штата Северная Каролина Мари Эллен сделала ультразвуковую липоксацию но осталась с дырой в ноге. Об этом сообщает The Sun.
42-летняя женщина решила сделать липосакцию голени, поскольку это был единственный выход как лечить липедему. Она пошла к врачу с 20-летним стажем, который не предоставил ей примеров подобных операций.
После операции она постоянно чувствовала боль в голени. Как выяснилось, у женщины был ожог третьей степени. Кожа на голени начала отмирать и чернеть.
После приема у ее врача оказалось, что кожа на ноге у женщины начала отслаиваться. Ей убрали эту кожу, после чего у нее осталась дырка в ноге. В другой клинике ей пересадили кожу с другого участка тела.
Обычная липосакция обернулась для женщины счетом в 32,5 тысяч долларов.
Ранее мы сообщали о том, что для другой девушки неудачная операция завершилась суицидом. Известный блогер из Китая по фамилии Лю, покончила с собой после неудачной пластической операции
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