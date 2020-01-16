Женщина из штата Северная Каролина Мари Эллен сделала ультразвуковую липоксацию но осталась с дырой в ноге. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя женщина решила сделать липосакцию голени, поскольку это был единственный выход как лечить липедему. Она пошла к врачу с 20-летним стажем, который не предоставил ей примеров подобных операций.

После операции она постоянно чувствовала боль в голени. Как выяснилось, у женщины был ожог третьей степени. Кожа на голени начала отмирать и чернеть.

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После приема у ее врача оказалось, что кожа на ноге у женщины начала отслаиваться. Ей убрали эту кожу, после чего у нее осталась дырка в ноге. В другой клинике ей пересадили кожу с другого участка тела.

Обычная липосакция обернулась для женщины счетом в 32,5 тысяч долларов.