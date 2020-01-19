19 січня в усьому світі християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє. Уже зранку віряни пірнають у ополонки. Святкують і у столиці - у Києво-Печерській Лаврі. Що там відбувалося - дивіться далі.

Традиційно, на честь Хрещення Господнього, в Києво-Печерській Лаврі відбувається святкова служба. Її очолює Митрополит Київський та всієї України Онуфрій.

За словами предстоятеля, Хрещення - одне з найбільших свят року. Тому саме сьогодні священнослужитель радить присвятити час душі.

"Хочу привітати всіх українців і громадян нашої держави з великим святом Хрещення Господнього. Зі святом Богоявлення. Нехай Господіь який явився в цей світ заради нас грішних - увійде в кожну людську душу, в сімю, в державу. Укріпляє нас від тих трудношів, які ми зустрічаємо на шляху до земного життя. Допомогає нам жити свято, в любові і терпінні на землі", - говорить Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви.

Свято відзначають на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Хоча, точного місця, де це сталося досі не відомо - православні християни вважають цю подію кроком до спасіння людства.

"Свято сьогоднішнє прикликає нас задуматись над сенсом нашого з вами життя. Господь прийшов нас спасти. І прикликає через таїнство Хрещення, через святого духа прикликає вічне блаженне церство. Тому дорогі браття і сестри, бажаю від усієї душі, щоб ми сподобились буди в царстві небесному. Щоб ми сподобились почути його голос". - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Зазвичай, саме в цей день люди пірнають в ополонку. Вважається, що таким чином можна очиститись від бід та хвороб на увесь рік. Однак, намісник Києво-Печерської Лаври наголосив на тому, що це лише народна прикмета. І робити це не обовязково.

"Купання - це така традиція. Народна. Це і обовязково, і не обовязково. Обовязково бути сьгодні в храмі. Обовязково помолитися", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Народних традицій дійсно дотримуються не всі. Але серед тих, для кого вони віжливі - є навіть діти.

"Після Літургії, коли освячується вода - можна уже купатися. Я буду купатися перший раз. - перший? Не страшно тобі? - ні. - Як тебе на це вмовили, чи ти сам захотів? - Сам захотів", - говорить Ілля.

"Ну как празднуем - дома собираемся. Постное, кутью готовим. Утром на службу ходим, водичку святим. У меня папа каждый год окунается".

"Наверное нет. Полотенце с собой не брали".

До слова, святкова служба тривала кілька годин. А потім, кількатисячною ходою люди на чолі зі священнослужителями пішли до криниці в Нижній частині Лаври. Там, освятили воду.

До слова, дату свята Хрещення Господнього вважають завершенням різдвяних свят. І з цього моменту увесь світ чекає весни.

"Зі святом Хрещення Господнього", - говорить Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви.

"Прийшовши додому, ми повинні окропити свої домівки. І нехай Гоподь благословляє нас всіх миром, єдністю, любов'ю. Яка так необхідна для нашого з вами життя. Божого благословіння і нехай хранить вас Бог", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.