Церковний скандал на Київщині. У селі Морозівка кілька прихильників ПЦУ відмовляються ходити до місцевого храму та звинувачують священника в непатріотичності.

На захист батюшки стала сільська громада. У причинах конфлікту розбиралися наші кореспонденти.

Антоніна - мати нашого захисника. Її син Дмитро три роки поспіль воював на сході.

"Отець Миколай ніколи мені особисто і тим матерям, чиї сини там воювали, не відмовив. Читав усі наші записочки, за здравіє наших дітей, які воюють, за всіх хлопців, які воювали разом з моїм сином", - говорить Антоніна Гаченко, жителька села Морозівка.

Утім, матір ще одного воїна, Надія Попович іншої думки. Вона каже: місцевий священник відмовився служити панахиду за її сином Денисом, який загинув на фронті. Ба більше - назвав його братовбивцею. На захист панотця стала вся громада. Люди впевнені: ці чутки неправда.

"Добре, вона хоче українську церкву, ну ніхто нічого не має протів. А батюшка тут при чому? Коли став цей батюшка, тут у нас благодать церкві. Він про все село піклується", - говорить Катерина Мамчур, жителька села Морозівка.

"Як я міг назвати її сина братовбивцею, якщо до цього ось фотографія я служу на могилі її сина Дениса. І таких служб було дуже багато", - говорить протоієрей Миколай Брега, настоятель святоуспенської парафії села морозівка бориспільської єпархії УПЦ.

Звинувачення Надії Попович підтримують кілька односельців. Хоча ніхто з них, кажуть місцеві, навіть не ходив до церкви.

"Ми з тією громадою, яка ходе в храм, вирішили, шо ми переходим в ПЦУ. Пройшов час, ми так само громадою зібралися всі і сказали, що ми хочемо залишатися в Українській православній церкві. Таким чином вони залишилися за парканом, тому що з нами вони не хотіли", - говорить протоієрей Миколай Брега, настоятель святоуспенської парафії села морозівка бориспільської єпархії УПЦ.

"Один хоче до влади, друга хоче покерувать у церкві, третій ще щось хоче. І на превеликий жаль обідно за тих людей, які дійсно патріоти, там єсть люди так. І вони повелись на це", - говорить Ганна Ілляш, староста святоуспенської парафії села морозівка бориспільської єпархії УПЦ.

Уже майже рік жителі Морозівки не можуть порозумітися, хоча матері загиблого воїна співчувають.

"Я сама схоронила сина, я понімаю, яка це потєря, який це біль. Це біль до самої смерті. Це вже немає ніяких більше слів. Але на цьому фоні таке робить - я не знаю, як це так можна. Як можна брехать нагло, оббріхувать чужу людину, чужу дитину, тим більше священика", - говорить Ганна Ілляш, староста святоуспенської парафії села морозівка бориспільської єпархії УПЦ.

"Люди підтримують цю людину і ідуть до нього із відкритим серцем, так як він. Ця людина достойна працювать у цьому селі", - говорить Ольга Шилохвост, жителька села Морозівка.

Громада запевняє: вже кілька разів намагалися залагодити конфлікт, та все марно. Невдоволену меншість не влаштували умови.

"В нас є приміщення старої церкви, в якій багато років звершували богослужіння. Я їм говорив, що є вихід з ситуації ми даєм ключі вам від старої церкви, ми вам допоможемо всією атрибутикою церковною. У вас будуть свої прихожани, у нас будуть свої прихожани. Вони сказали мені, шо ви підете в стару, а ми зайдем в нову", - говорить протоієрей Миколай Брега, настоятель святоуспенської парафії села морозівка бориспільської єпархії УПЦ.

Люди сподіваються, що їхні односельці припинять поширювати брехливі чутки і село знову заживе спокійним життям.