Вблизи китайского города Ухань произошла вспышка еще одной болезни - птичьего гриппа. Об этом сообщает издание Metro.

Почти 18 000 кур были выбиты после вспышки вируса H5N1.

Смертельная вспышка произошла в Хунане. Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.

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Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.

Отметим, что в Украине также был зафиксирован птичий грипп - впервые за три года зафиксировано вспышку птичьего гриппа, произошло это на частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области.

Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.