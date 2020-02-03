Беда не приходит одна: в Китае "вспыхнул" еще один вирус [ Редактировать ]
Вблизи китайского города Ухань произошла вспышка еще одной болезни - птичьего гриппа. Об этом сообщает издание Metro.
Почти 18 000 кур были выбиты после вспышки вируса H5N1.
Смертельная вспышка произошла в Хунане. Источником болезни является ферма в Шаойонге, где были 7 850 кур, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа.
Китайские власти уничтожили около 18 000 птиц, чтобы не допустить распространения болезни.
Отметим, что в Украине также был зафиксирован птичий грипп - впервые за три года зафиксировано вспышку птичьего гриппа, произошло это на частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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