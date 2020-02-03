В Украине теперь можно растаможить автомобиль онлайн. Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис. Об этом сообщает пресс-служба Таможни.

На сайте появился специальный раздел, где можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в пришлют вам на почту.

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Во время подачи таможенной декларации необходимо внести определенную сумму для залога. Ваша декларация будет обрабатываются в порядке общей очереди. Но, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют.

В подобном случае вам будет необходимо подать декларацию на следующий день.