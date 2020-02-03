Растаможить автомобиль в Украине теперь можно онлайн [ Редактировать ]
В Украине теперь можно растаможить автомобиль онлайн. Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис. Об этом сообщает пресс-служба Таможни.
На сайте появился специальный раздел, где можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в пришлют вам на почту.
Во время подачи таможенной декларации необходимо внести определенную сумму для залога. Ваша декларация будет обрабатываются в порядке общей очереди. Но, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют.
В подобном случае вам будет необходимо подать декларацию на следующий день.
Раньше сообщалось о том, что с границ Украины исчезли "евробляхеры". Также мы писали, что Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму.
по теме
Посылки из Китая могут задержать из-за коронавируса
Несколько авиалиний из Китая временно закрыли рейсы
В Китае будут кремировать умерших от коронавируса
Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел
Смертельный коронавирус: в "Борисполе" госпитализировали двух человек
В Украине по состоянию на понедельник 3 февраля госпитализировали двух человек
Бармен сломал посетителю позвоночник при подаче коктейля
Заведено дело о нанесении тяжкого вреда здоровью
Двое блогеров погибли в шахте на глубине 500 метров
В понедельник, 3 февраля, в Кривом Роге двое блогеров погибли в шахте