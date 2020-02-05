Тамтешня влада запевнила, що тримає ситуацію під контролем

На острові Балі зафіксували спалах вірусу африканської чуми свиней. Протягом двох місяців - померло майже дев'ятсот тварин. Про це повідомляє індонезійське видання Jakarta Post.

Більша частина випадків зараження припадає на округ Бадунг, імовірно, звідти і поширився вірус. Спалах хвороби спричинила недбалість фермерів, які годували свою худобу відходами з готелів.

Тамтешня влада запевнила, що тримає ситуацію під контролем, тож сподівається, що це не вплине на сферу туризму.