На Балі зафіксували спалах чуми свиней [ Редактировать ]
На острові Балі зафіксували спалах вірусу африканської чуми свиней. Протягом двох місяців - померло майже дев'ятсот тварин. Про це повідомляє індонезійське видання Jakarta Post.
Більша частина випадків зараження припадає на округ Бадунг, імовірно, звідти і поширився вірус. Спалах хвороби спричинила недбалість фермерів, які годували свою худобу відходами з готелів.
Тамтешня влада запевнила, що тримає ситуацію під контролем, тож сподівається, що це не вплине на сферу туризму.
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