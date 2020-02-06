Торговельний центр Праги "заповнили" медузами [ Редактировать ]
Побачити медузи 40 видів пропонують в одному з торговельних центрів Праги. Там зібрали майже 10 тисяч морських тварин, розмістивши їх у 38 акваріумах. Один із них, заввишки шість метрів, вміщує дві тисячі літрів води.
Через двері його пронести не вдалося, тож спочатку резервуар встановили на риштування і наповнили водою, а потім уже звели довкола стіни. Цю велетенську посудину вже визнали найбільшим акваріумом з медузами в Європі. І можуть додати до переліку світових рекордів.
"Доглядати за медузами складно. Для кожного виду потрібні спеціальні температура й солоність води. Усі акваріуми у нас - круглі. Це тому, що медузи не плавають самостійно, їх переносять підводні течії. Тож тварини можуть застрягнути в одному з кутів і не вибратися звідти", - говорить Вілем Ведрал, морський біолог.
"Медузи дуже гарні, надто за такого освітлення. Я часто заходжу сюди - просто розслабитися і помилуватися цією неймовірною красою", - говорить Сюзанна Весела, відвідувачка.
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