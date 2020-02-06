Чотирьох маленьких сурикатів показали в Берлінському зоопарку. Малята з'явилися на світ місяць тому. Нині лише починають вивчати свій вольєр.

Імен їм досі не придумали, бо співробітники звіринцю поки що не можуть визначити стать тваринок. Це перші дитинчата сурикатів, які народилися в зоопарку Берліна за останні сім років.