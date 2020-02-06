Берлінський зоопарк показав маленьких сурикатів [ Редактировать ]
Чотирьох маленьких сурикатів показали в Берлінському зоопарку. Малята з'явилися на світ місяць тому. Нині лише починають вивчати свій вольєр.
Імен їм досі не придумали, бо співробітники звіринцю поки що не можуть визначити стать тваринок. Це перші дитинчата сурикатів, які народилися в зоопарку Берліна за останні сім років.
по теме
Берлінським пандам вживили чіп перед зустріччю із відвідувачами зоопарку
Малята з'явилися на світ п'ять місяців тому. Це перші панди в Німеччині, які народилися в неволі
Торговельний центр Праги "заповнили" медузами
Зібрали майже 10 тисяч морських тварин, розмістивши їх у 38 акваріумах. Один із них, заввишки шість метрів, вміщує дві тисячі літрів води.
В Альпах змагалися у перегонах на собачих упряжках
Участь у них беруть півтисячі погоничів з десяти країн. Учасники мають подолати 400-кілометровий маршрут, і лише з 20 привалами
Женщина заперла собаку в камере хранения магазина
В Киеве, в магазине "АТБ" на Чоколовском бульваре произошел необычный случай, который возмутил прохожих
Ніякого пластику: на курорті в Італії привчають дбати про екологію
Адміністрація впевнена: навіть таке обмеження це суттєвий крок у подоланні забруднення. Адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів і залишають після себе тонни пластикових відходів