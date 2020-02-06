В Єрусалимі автівка в'їхала у групу військових [ Редактировать ]
В Єрусалімі внаслідок автомобільного теракту постраждали 12 новобранців та двоє цивільних. Один з яких перебуває у критичному стані, інші відбулися легкими травмами.
Зловмисник на швидкості вилетів на тротуар та наїхав на військовослужбовців, за попередньою інформацією, умисне. Місцеві інформують, автівку нападника знайшли в палестинському місті Бейт-Джала, неподалік від Віфлеєма. Напад розслідується як теракт.
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