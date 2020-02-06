В Єрусалімі внаслідок автомобільного теракту постраждали 12 новобранців та двоє цивільних. Один з яких перебуває у критичному стані, інші відбулися легкими травмами.

Зловмисник на швидкості вилетів на тротуар та наїхав на військовослужбовців, за попередньою інформацією, умисне. Місцеві інформують, автівку нападника знайшли в палестинському місті Бейт-Джала, неподалік від Віфлеєма. Напад розслідується як теракт.