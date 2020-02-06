Двометрові статуї та пошуки сакрального. Виставку сучасного мистецтва відкриють у столиці цієї неділі. Свої роботи представлять номінанти національної премії PinchukArtCentre-2020.

Картини, скульптури та відео-інсталяції. Художні підходи номінантів премії PinchukArtCentre-2020 дуже різні. Проте об'єднали 20 молодих митців цьогоріч соціальні теми.

"На мою думку, ця виставка особлива, бо тут багато нових імен. Порівняно з попередніми роками, ми бачимо, зростання художників. Вік перших номінантів - уже за 45. Те, що ми бачимо нині, - це нове покоління. І їхні роботи значно відрізняються від творів художників, які ми бачили раніше. Вони відрізняються за змістом і стилем", - зазначає Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.

"Це нова генерація, котра представляє пул ідей, дотиків до різних тематик, котрі досить радикально відрізняються від попередніх поколінь", - говорить Олександра Трянова, молодший куратор PinchukArtCentre.

Ідея інсталяції Дмитра Старусєва - одна з таких. Серед чорного нерозрізненого світу, який символізує хаос, - пошуки сакрального.

"Когда вы погружаетесь в это пространство - вы сталкиваетесь со светом, а главное предназначение света - это рассеивать хаос. И по такому принципу построены все места, где мы может обратиться к высшему разуму", - зазначив Дмитро Старусєв, художник.

Учасників конкурсу PinchukArtCentre обирали з понад тисячі претендентів з усієї країни. Володар головної премії автоматично стане номінантом на міжнародну нагороду для молодих художників, засновану Фондом Віктора Пінчука ще 2009 року.

Емілія Шкарнуліте - лауреатка 2019 року. З Литви приїхала до Києва з персональною виставкою, яку репрезентує разом з роботами українських митців.

"Мене завжди цікавила робота з архітектурою. Я запрошую вас у ці інші світи. Торік я вивчала місця поховання етрусків та втрачені цивілізації. А ще - могильники ядерних відходів. Я запрошую у цей світ, щоб відчути цей безкінечний виток. Ці втрачені цивілізації, вони лише повторюються, наче змія, яка поїдає свій хвіст. Це символ вічного повернення", - підкреслила Емілія Шкарнуліте, художниця.

Переможців всеукраїнського конкурсу міжнародне журі оголосить у березні. Триватиме ж виставка до травня.