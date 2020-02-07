Мы не позволим ради кредитов продать украинскую землю. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Он отметил, что вопрос земли - сверхважный, и соответствующий законопроект нельзя принимать в спешке, игнорируя мнение людей, ведь это может привести к очень негативным последствиям.

"Изначально законопроект о рынке земли насчитывал всего 4 страницы, предполагалось, что иностранцы смогут скупить 200 тыс. га в одни руки. На Аграрном комитете он был утвержден за 8 минут. И только когда начался сопротивление, монобольшинство шаг за шагом начало идти на уступки. Теперь они опомнились и говорят, что из-за большого количества поправок работа парламента будет заблокирована. Но, откровенно говоря, с такой работой чем больше будет заблокирован парламент - тем лучше для страны. Потому что они принимают только грантоедские законы, которые выгодны международным финансовым спекулянтам, а не гражданам Украины", - отметил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что требования людей должны быть выполнены, и ни о каком "торге" в вопросах земли не может быть и речи.

"Все наши поправки (фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" подала более 3 тысяч поправок к законопроекту об открытии рынка сельхозземель) направлены на то, чтобы удовлетворить потребности людей. Предмета для торга нет - если будут выполнены условия, которые дадут возможность защитить граждан, после этого будет проведен референдум, и люди скажут "да", то пожалуйста. Все остальное - это политическая игра со стороны "слуг народа"", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Отвечая на вопрос журналистов относительно открытия рынка земли по требованию МВФ, он отметил, что нужно заниматься развитием отечественной экономики, а не бегать за кредитами.

"Вместо того, чтобы бегать по миру за кредитами и увеличивать задолженность (государственный долг в пересчете на каждого украинца уже превышает 2000 долл.), надо заниматься реальным сектором экономики, в том числе - помогать агропромышленному комплексу, который сегодня является одним из драйверов отечественной экономики. Это будет гораздо полезнее, чем прогибаться перед МВФ и другими кредиторами", - отметил оппозиционный политик.

Он акцентировал, что в случае принятия закона о земле без учета поправок оппозиционеров будет направлено обращение в Конституционный Суд.

"Если мы увидим, что поправки, которые имеют критическое значение для фермеров, для граждан, для тех, кто не получил паи, не будут учтены, то будем бороться, чтобы такой законопроект не прошел. Без учета наших поправок будут нарушены конституционные права граждан. Если они все же каким-то чудом протянут закон, то мы будем обращаться в Конституционный Суд. И мы уверены, что добьемся правды в суде", - резюмировал Юрий Бойко.