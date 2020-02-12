В Украине определили медицинские учреждения для госпитализации тех, кто был заражен коронавирусом. Об этом, 12 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола на тему "Коронавирус" в Институте Горшенина .



"Все системы гражданской защити переведены в режим повышенной готовности, включая и медицинскую подсистему. Это значит, что мы определили госпитальные базы, которые будут принимать потенциального больного коронавирусом", - заявил заместитель министра.

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Так же он рассказал, что усилены бригады медпунктов в аэропорту. Там начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений.



"Параллельно с этим Министерство здравоохранения формирует предложения для закупки и дополнительного оборудования на случай, если у нас все таки произойдёт распространение коронавируса", - сообщает Ляшко.



Как известно, от пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире погибло уже 1115 человек.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.