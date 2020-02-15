Сьогодні в Україні вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, 31 рік тому, останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. За офіційними даними, під час тієї війни загинули більше трьох тисяч українців.

Про спогади ветеранів розкаже Світлана Шекера.

Щороку, 15 лютого лозівчани збираються біля стели загиблим в Афганістані. Всі вони - земляки й товариші по службі. Усі 18-річними, призивалися на строкову службу до прикордонних військ. А далі - Афганістан. Й через три десятиліття вони вітають одне одного "бача шураві", що означає "браття" та діляться спогадами.

"И под обстрел попадали, всякое бывало. Когда останавливается колонна, и сильно прижимают огнем, приходится отбиваться, - вот это самое сложное. Когда останавливаются и идет такой обстрел, когда головы не поднимешь. Основное спасение было - это вертолеты, которые все время курсировали и охраняли", - розповідає Ігор Каракуц, ветеран афганської війни.

Дехто й досі не може забути афганські піски, у яких шукали міни, йдучи поперед колони.

"Все страдали. И люди, и собаки. В пыли нос забивался пылью, - как она будет искать. Поначалу ищет, а потом уже все. И жарко, и забивается у нее нос пылью. Потом уже сам щупом ищешь вместо собаки", - розповідає Віктор Запара, ветеран афганської війни.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятної стели колишні воїни принесли квіти.

"Сьогоднішній день ми вшановуємо всіх тих, не повернувся із тих боїв, і дякуємо всім тим, хто разом із нами продовжує укріплювати нашу державу. Біля 12,5 тисяч харків'ян пройшли через Афганістан, ну і звичайно втрати, які понесла Україна, вони - непомірні. На жаль, і сьогодні проходять бойові дії. І ми повинні зробити все для того, щоб мир став на нашій країні. Для того повинні об'єднуватися, для того ми усі разом. І тут, і сьогодні, і завжди в повсякденному житті", - наголосила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

Минулого року лозівські родини воїнів-афганців отримали ключі від нових квартир. Сьогодні - державними нагородами вшанували 19 ветеранів з усієї України.