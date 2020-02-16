Вже 19 кандидатів зареєструвались на позачергові вибори до парламенту у 179 окрузі на Харківщині

Вже 19 кандидатів зареєструвались на позачергові вибори до парламенту у 179 окрузі на Харківщині. Нагадаю, нардеп від цього округу, Олексій Кучер, склав повноваження на початку грудня - після того як його призначили головою Харківської обладміністрації. Одна з перших запропонувала свою кандидатуру харків'янка Юлія Світлична. Однак, ще до її реєстрації на окрузі почали застосовувати брудні політтехнології. Зокрема, серед кандидатів з'явився її клон. Подробиці в матеріалі.

Світлична проти Світличної. Після того, як Олексій Кучер склав повноваження нардепа, у сто сімдесят дев'ятому окрузі на Харківщині оголосили дострокові вибори. Однією з перших - свою кандидатуру запропонувала Юлія Світлична. Упродовж трьох років вона очолювала Харківську облдержадміністрацію.

Фаховий управлінець, вона єдина після зміни влади пропрацювала на посаді п'ять місяців. Як голова Ода Юлія Світлична стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку регіону. Скористатись авторитетом колишнього очільника області вирішили опоненти.

Із таким самим прізвищем кандидатом у нардепи зареєструвалася - Яна Світлична. Незважаючи на те, що вона подала документи пізніше, її зареєстрували раніше за Юлію Світличну. Цю технологію, пастку для виборця, з кандидатами-клонами активно застосовували на попередніх виборах, зокрема проти нинішньої провладної політсили.

На цьому сьогодні акцентував увагу у своєму дописі у "Фейсбуці" директор комітету виборців Олексій Кошель. Він нагадав, що чинна влада обіцяла боротися з брудними політтехнологіями.

Комітет виборців непокоїть, що напередодні місцевих виборів сто сімдесят дев'ятий округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на кшталт двісті п'ятого чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004.