1000 упаковок получила районная больница, еще 150 передано для использования в зоне карантина, об этом сообщает "Обозреватель".

Фармацевтическая компания "Экофарм", обеспечила райцентр запасом лекарств для лечения и профилактики вирусных инфекций в ответ на просьбу главного врача Новосанжарской районной больницы Ольги Гири. Местные медики сообщили о высоком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе. На фоне беспокойства местного населения выбором Новых Санжар для карантина граждан, эвакуированных из Китая, профилактические меры вышли на первый план.

Препараты были доставлены уже на следующий день. Заместитель генерального директора НПК "Экофарм", доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич сообщил семейным врачам новосанжарской больницы о том, что доставленный им препарат "Протефлазид" с большой долей вероятности может оказаться эффективным средством в сложившейся ситуации. Препарат уже прошел докинг-исследования по действию на коронавирус COVID-19. А в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского допустили, что: "Эксперименты на модели вируса показали, что благодаря механизму ингибирования синтеза вирус-специфических ферментов РНК-полимеразы и протеинкиназы, действующее вещество "Протефлазид" может ингибировать коронавирус COVID-19, поскольку этот вирус является РНК-содержащим".

По мнению главврача Ольги Гири, своевременная поставка противовирусного средства важна не только как инструмент профилактики и лечения, но и поможет успокоить население Новых Санжар. "Протефлазид" используют для групп риска – детей, пожилых людей и медперсонала.

150 упаковок препарата передали в санаторий, где содержатся на карантине эвакуированные из Уханя. По словам Александра Гриневича, противовирусная профилактика является обязательной и неотъемлемой частью карантинных мероприятий. "Одной изоляции тут недостаточно, но мы не знаем, профилактируют ли содержащихся на карантине людей, и чем. К сожалению, Министерство здравоохранения не отреагировало на наше официальное предложение снабдить прибывших из Уханя средствами противовирусной профилактики. Поэтому мы сделали это сами, в виде гуманитарной помощи медицинскому персоналу, который обслуживает тех, кто находится на карантине", – подчеркнул Гриневич.