Від ускладнень після коронавірусу в світі померло вже 2760 людей. Інфікованих понад 80 тисяч. Водночас більше як 29 тисяч - одужали. Зараження зафіксували і в Румунії та Алжирі. У першому випадку занедужав чоловік, який повернувся з Італії, а в Алжирі вірус виявили в туриста.

Італія нині на першому місті в Європі за кількістю інфікованих : майже три з половиною сотні. Попри це, українці не просять про евакуацію з країни повідомили у вітчизняному МЗС.