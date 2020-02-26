Італія очолила європейські країни за рівнем зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Від ускладнень після коронавірусу в світі померло вже 2760 людей. Інфікованих понад 80 тисяч. Водночас більше як 29 тисяч - одужали. Зараження зафіксували і в Румунії та Алжирі. У першому випадку занедужав чоловік, який повернувся з Італії, а в Алжирі вірус виявили в туриста.
Італія нині на першому місті в Європі за кількістю інфікованих : майже три з половиною сотні. Попри це, українці не просять про евакуацію з країни повідомили у вітчизняному МЗС.
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