У США оголосили перші результати президентських виборів [ Редактировать ]
У США оголосили перші результати так званого "супервівторка" - одного з найважливіших етапів президентських виборів цього року. На "праймеріз" Демократичної партії США, що тривав у 14 штатах, лідирує колишній віце-президент Джо Байден. Він здобув перемогу у п'яти штатах. Натомість його головний суперник - сенатор Берні Сандерс - лише в трьох.
"Праймеріз" демократів триватиме до початку червня. Після кандидата-переможця затвердять на партійному з'їзді, він і стане суперником республіканця Дональда Трампа у цьогорічних президентських перегонах.
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