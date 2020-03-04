У США оголосили перші результати так званого "супервівторка" - одного з найважливіших етапів президентських виборів цього року. На "праймеріз" Демократичної партії США, що тривав у 14 штатах, лідирує колишній віце-президент Джо Байден. Він здобув перемогу у п'яти штатах. Натомість його головний суперник - сенатор Берні Сандерс - лише в трьох.

"Праймеріз" демократів триватиме до початку червня. Після кандидата-переможця затвердять на партійному з'їзді, він і стане суперником республіканця Дональда Трампа у цьогорічних президентських перегонах.