Множество людей предпочитают на завтрак есть хлопья. Во-первых, это быстро, а во-вторых - вкусно. Однако медики рассказали об опасности такого приема пищи по утрам, передает newsyou.info.

Ученые уже неоднократно проводили исследования, чтобы изучить влияние готовых завтраков на организм человека. Продукт был признан безопасными, но он рассматривался лишь в малом количестве. По результатам наблюдения, дети употребляют в 2-3 раза больше хлопьев, чем указано в нормах. Из этого следует, что уровень сахара в их крови поднимается в несколько раз.

Так как диетологи со всего мира взволнованы проблемой лишнего веса, они поставили продукту строгие ограничения. Специалисты утверждают, что одна порция должна содержать не более 200 килокалорий и меньше 13 граммов сахара. Часто производитель добавляет к своим хлопьям элементы злаков. Они должны делать продукт полезнее, но в действительности это не совсем так. Исследователи призывают всегда изучать этикетку перед покупкой еды.

В качестве альтернативы молочному завтраку авторы исследования предложили самостоятельно готовить гранолу. Для этого нужно запечь овсянку с сухофруктами в духовке. Благодаря такому подходу появляется возможность всегда контролировать количество употребляемых калорий и сахара в продукте.

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