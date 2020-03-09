У лавах українських військових знову втрати. Напередодні протитанковою керованою ракетою окупанти поцілили в армійську вантажівку, яка їхала на передову. Один український захисник загинув, троє поранені. Під час бойових дій на інших ділянках - було поранено ще трьох наших бійців.

Російські найманці 6 разів атакували опорні пункти Збройних сил. Під вогонь потрапили оборонці Опитного, Авдіївки та Хутора Вільного. Сьогодні зранку бойовики поновили обстріли на Луганському напрямку. Зі 120 мінометів - противник вів вогонь по позиціях армійців біля Оріхового. А поблизу Зайцевого працювали ворожі міномети 82 калібру.