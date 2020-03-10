На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Одного військовослужбовця поранено на Сході минулої доби. Російські окупанти знову застосували заборонене озброєння.
Накривали вогнем із мінометів, гранатометів різних систем, безпілотників, та стрілецької зброї. Загалом за добу - вісім ворожих обстрілів.
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