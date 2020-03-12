На Украину надвигается погодная опасность [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Киеве ожидается осложнение погодных условий, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток в столице и Киевской области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.
В связи с осложнением погодных условий был объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
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