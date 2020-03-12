В четверг, 12 марта, в Киеве ожидается осложнение погодных условий, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток в столице и Киевской области ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

В связи с осложнением погодных условий был объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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