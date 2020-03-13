Создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса подтвердили [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. Об этом он заявил во время брифинга.
По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.
"В составе политической подгруппы заявили о необходимости создания этого Совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопрос в пакетах минских договоренностей, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы. Хочу заявить, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей ОРДЛО и их признания не существует. Никаких прямых переговоров", - заявил Ермак.
Он уточнил, что речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования.
Если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТГК в Минске.
Отметим, сегодня в СМИ появилась информация о том, что контактная группа договорилась сформировать Консультативный совет с участием представителей Украины, ОРДЛО и сторон-гарантов мирного урегулирования.
Раньше сообщалось о том, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака на эту должность.
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