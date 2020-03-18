У Туреччині від коронавірусу померла перша людина [ Редактировать ]
У Туреччині померла перша людина з діагнозом коронавірусу. Хворому було 89 років. У турецькому Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що в групі ризику літні люди - через наявність у них хронічних захворювань та ослаблений імунітет, і закликали бути вкрай обачними та дотримуватися карантину.
У Туреччині зафіксовано 98 випадків зараження Covid-19.
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