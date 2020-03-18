У Туреччині померла перша людина з діагнозом коронавірусу. Хворому було 89 років. У турецькому Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що в групі ризику літні люди - через наявність у них хронічних захворювань та ослаблений імунітет, і закликали бути вкрай обачними та дотримуватися карантину.

У Туреччині зафіксовано 98 випадків зараження Covid-19.