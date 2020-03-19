В Іспанії закривають усі готелі і скасовують рейси на острови. Там занедужало понад 13 тисяч людей, 558 померли. Тож Мадрид посилює заходи безпеки.

Тепер транспортне сполучення усередині країни, зокрема між материковою Іспанією і Канарськими та Балеарськими островами призупинено. З 24 березня - зачиняють усі готелі.

За даними уряду Канарських островів, міжострівні рейси залишаються, але їхню кількість зменшать.