Засоби індивідуального захисту, антисептики та складна апаратура: "Регіональна Газова Компанія" активно допомагає медикам [ Редактировать ]
Засоби індивідуального захисту, антисептики, складна апаратура та навіть пальне. Зі збільшенням кількості хворих зростають і потреби лікарень. Хто і як допомагає медикам? - дивіться у сюжеті.
Івано-Франківська обласна лікарня готується приймати пацієнтів з усієї області. У медзакладі підготували 50 ліжко-місць. Уже незабаром, враховуючи темпи поширення недуги на Прикарпатті, вони можуть бути зайняті. Нині в регіоні лабораторно підтверджено майже півсотні випадків інфікування на Covid-19. Перша необхідність для лікарні сьогодні - це сучасні монітори контролю за станом здоров'я тяжкохворих. Адже ця техніка дасть змогу лікарям безперервно, а головне, дистанційно стежити за станом пацієнтів. Три таких прилади та понад тисячу засобів індивідуального захисту закупив для медиків "Івано-Франківськгаз". Монітори збираються використовувати і в операційній, і в реанімаційному відділенні обласної лікарні.
Іванна Майданська, лікар-анестезіолог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:
Ми отримали чудові три монітора, які дозволяють спостерігати безпосередньо та безконтактно за показниками пацієнтів. Це включає серцеві скорочення, артеріальний тиск, ситурацію. І можливість забезпечнння адекватної вентеляції легень згідно міжнарожних стандартів. Дякуємо нашим меценам.
Ще два таких монітори Миколаївгаз передав Миколаївській обласній інфекційній лікарні. Попри те, що хворих на коронавірус в регіоні не виявлено, лікарі напоготові.
Ігор Гаврилишин, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії:
Ця апарутура виконує функції контролюючі, контроль за основними життєвими функціями під час проведення інтенсивної терапії, наразі очікується збільшення пацієнтів які будуть потребувати штучної вентиляції легень, і звичайно в нас є дифіцит такої апаратури. вона допоможе. Ну це для двох людей.
Ці апарати дозволяють вимірювати все, аж до температури тіла. Датчики накладуються, ЕКГ, ступінь насичення гемоглобіну киснем - сатурація, пульс, наповнення судин.
На Чернігівщині вже встановлені два апарати штучної вентиляції легень. Їх придбав "Чернігівгаз". Перший апарат закупили для інфекційного відділення 2 міської лікарні - вона визначена як госпітальна база для пацієнтів з підозрою на зараження та підтвердженими випадками. Другий - в обласній лікарні, куди госпіталізують пацієнтів з тяжкими формами пневмонії з усієї області. Завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Кузін пригадує - під час епідемії грипу у 2008 апарати використовували безперервно.
Ігор Кузін, завідувач відділення інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні:
Вони надійні, вони забезпечують вентиляцію легень в основних режимах - контрольованої вентиляції та допоміжної - головне кількість тих апаратів, які можуть підтримувати життя, підтримувати штучну вентиляцію легенів тим хворим, які цього потребуватимуть.
В'ячеслав Святушенко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чернігівської міської лікарні №2:
Новой аппаратуры давно не было. Работал от гриппа к гриппу. Единичные закупки были. Есть аппараты ИВЛ в главном корпусе, в отделении интенсивной терапии. Но пришла беда - надо и здесь, потому что основной поток больных будет перенаправлен сюда, в инфекционное отделение
Загалом компанії, які працюють під брендом "Регіональна Газова Компанія", закупили та передали 25 лікарням медичне обладнання, засоби захисту, антисептики та пальне для швидких. А з наступного тижня починають збирати від лікарів нові заявки на найбільш гострі потреби.
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