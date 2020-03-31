Засоби індивідуального захисту, антисептики, складна апаратура та навіть пальне. Зі збільшенням кількості хворих зростають і потреби лікарень. Хто і як допомагає медикам? - дивіться у сюжеті.

Івано-Франківська обласна лікарня готується приймати пацієнтів з усієї області. У медзакладі підготували 50 ліжко-місць. Уже незабаром, враховуючи темпи поширення недуги на Прикарпатті, вони можуть бути зайняті. Нині в регіоні лабораторно підтверджено майже півсотні випадків інфікування на Covid-19. Перша необхідність для лікарні сьогодні - це сучасні монітори контролю за станом здоров'я тяжкохворих. Адже ця техніка дасть змогу лікарям безперервно, а головне, дистанційно стежити за станом пацієнтів. Три таких прилади та понад тисячу засобів індивідуального захисту закупив для медиків "Івано-Франківськгаз". Монітори збираються використовувати і в операційній, і в реанімаційному відділенні обласної лікарні.

Іванна Майданська, лікар-анестезіолог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Ми отримали чудові три монітора, які дозволяють спостерігати безпосередньо та безконтактно за показниками пацієнтів. Це включає серцеві скорочення, артеріальний тиск, ситурацію. І можливість забезпечнння адекватної вентеляції легень згідно міжнарожних стандартів. Дякуємо нашим меценам.

Ще два таких монітори Миколаївгаз передав Миколаївській обласній інфекційній лікарні. Попри те, що хворих на коронавірус в регіоні не виявлено, лікарі напоготові.

Ігор Гаврилишин, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Ця апарутура виконує функції контролюючі, контроль за основними життєвими функціями під час проведення інтенсивної терапії, наразі очікується збільшення пацієнтів які будуть потребувати штучної вентиляції легень, і звичайно в нас є дифіцит такої апаратури. вона допоможе. Ну це для двох людей.

Ці апарати дозволяють вимірювати все, аж до температури тіла. Датчики накладуються, ЕКГ, ступінь насичення гемоглобіну киснем - сатурація, пульс, наповнення судин.

На Чернігівщині вже встановлені два апарати штучної вентиляції легень. Їх придбав "Чернігівгаз". Перший апарат закупили для інфекційного відділення 2 міської лікарні - вона визначена як госпітальна база для пацієнтів з підозрою на зараження та підтвердженими випадками. Другий - в обласній лікарні, куди госпіталізують пацієнтів з тяжкими формами пневмонії з усієї області. Завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Кузін пригадує - під час епідемії грипу у 2008 апарати використовували безперервно.

Ігор Кузін, завідувач відділення інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні:

Вони надійні, вони забезпечують вентиляцію легень в основних режимах - контрольованої вентиляції та допоміжної - головне кількість тих апаратів, які можуть підтримувати життя, підтримувати штучну вентиляцію легенів тим хворим, які цього потребуватимуть.

В'ячеслав Святушенко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чернігівської міської лікарні №2:

Новой аппаратуры давно не было. Работал от гриппа к гриппу. Единичные закупки были. Есть аппараты ИВЛ в главном корпусе, в отделении интенсивной терапии. Но пришла беда - надо и здесь, потому что основной поток больных будет перенаправлен сюда, в инфекционное отделение

Загалом компанії, які працюють під брендом "Регіональна Газова Компанія", закупили та передали 25 лікарням медичне обладнання, засоби захисту, антисептики та пальне для швидких. А з наступного тижня починають збирати від лікарів нові заявки на найбільш гострі потреби.