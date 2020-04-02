Коронавірус шириться Україною: актуальна статистика [ Редактировать ]
За останню добу від коронавірусу вилікувалися ще троє громадян. Загалом, їх - 13. За даними центру громадського здоров'я, загальна кількість інфікованих по Україні - 804, померли - 20 людей. Тим часом, у МОЗ пообіцяли вже у березні втричі збільшити зарплати медикам.
Майже половина з інфікованих коронавірусом - 398 осіб - наразі, госпіталізовані. Серед них - 20 дітей та 26 медпрацівників. Решта - перебуває вдома на амбулаторному лікуванні.
Найбільшу кількість випадків коронавірусу за останню добу зафіксували в столиці і двох областях: Чернівецькій та Івано-Франківській.
Жодного випадку хвороби офіційно поки не підтверджено лише на Миколаївщині.
У МОЗ наполягають на жорсткішому дотриманні "масочного режиму" в аптеках, магазинах, та й загалом - у всіх громадських місцях
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Коли є маска на обличчі, виділення збудника, матеріалу, який може містити збудники - зменшується і не досягає 1,5 метра; а може виділятись не більше, ніж на 10-15 см. Хотів би звернути увагу тих, хто носить респіратори з клапанами видиху - вони захищають тільки вас, вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху досить швидко і якісно великим потоком виділяти у великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби.
А от щодо продовольчих ринків - відкривати їх можна лише тоді, коли у населення немає іншої можливості купувати продукти харчування, наголошують у МОЗ. Втім, рішення - за місцевою владою.
Кабінет міністрів також розширив перелік установ, які можуть працювати під час карантину. Дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема, для тракторів та іншої сільгосптехніки. Можуть працювати всі види фінансових установ, у тому числі кредитні спілки та ломбарди. Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу. Зокрема, аптекам рекомендовано працювати цілодобово.
Також, у Міністерстві охорони здоров'я анонсували запуск у серійне виробництво тестів діагностики на Covid-19, а також потроїти оклади за березень медпрацівникам. Збільшену зарплатню мають отримати не тільки лікарі, а й усі працівники екстреної медицини. Серед них: і водії "швидких" і фельдшери. Аби не виникло непорозумінь, у МОЗ пообіцяли - у переліку спеціальностей, які мають отримати доплати через боротьбу з Covid-19, пропишуть ці посади окремо.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Медики первинної екстреної допомоги, ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати і винесли його в наказ. Звичайно, ви - на передовій цієї війни. Звичайно, ви маєте отримувати ці підвищення і ви їх отримаєте.
У МОЗ також заявили що нарешті розробили протокол боротьба з коронавірусом. А також докладуть максимум зусиль, аби забезпечити лікарів усім необхідним.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Багато країн, які стикнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання. Ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн. Ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними та в нормальних умовах.
по теме
Пандемія коронавірусу руйнує економіку України - експерти
Як кризова ситуація вже зараз впливає на український внутрішній ринок? Свіжі дані про епідемію в українській економіці
Серед заражених коронавірусом в Україні побільшало молоді та дітей
Пацієнти з коронавірусом є вже у всіх районах області, інфікувалися також медики
Медики закликають пацієнтів відповідально ставитися до виклику "швидкої"
У випадку зараження працівників "швидкої" - під загрозою не тільки їхнє життя. Адже після контакту з інфікованим, медики автоматично відправляються на багатоденну обсервацію
"Опозиційна платформа - За життя" розробила антикризовий план соціального захисту населення в умовах епідемії коронавірусу - Віктор Медведчук
Українська влада почала запізно боротися з коронавірусом та його наслідками, - так вважає голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук
У Росії заразилася коронавірусом рекордна кількість людей
У Росії за добу зафіксували стільки заражень коронавірусом, як в Україні за весь час епідемії
Коронавірус відступає: Ухань повертається до звичного життя
Китайське місто Ухань - саме тут наприкінці минулого року був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус, а ще через кілька тижнів мегаполіс був закритий на карантин і фактично ізольований від зовнішнього світу