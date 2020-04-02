За останню добу від коронавірусу вилікувалися ще троє громадян. Загалом, їх - 13. За даними центру громадського здоров'я, загальна кількість інфікованих по Україні - 804, померли - 20 людей. Тим часом, у МОЗ пообіцяли вже у березні втричі збільшити зарплати медикам.

Майже половина з інфікованих коронавірусом - 398 осіб - наразі, госпіталізовані. Серед них - 20 дітей та 26 медпрацівників. Решта - перебуває вдома на амбулаторному лікуванні.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за останню добу зафіксували в столиці і двох областях: Чернівецькій та Івано-Франківській.

Жодного випадку хвороби офіційно поки не підтверджено лише на Миколаївщині.

У МОЗ наполягають на жорсткішому дотриманні "масочного режиму" в аптеках, магазинах, та й загалом - у всіх громадських місцях

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

Коли є маска на обличчі, виділення збудника, матеріалу, який може містити збудники - зменшується і не досягає 1,5 метра; а може виділятись не більше, ніж на 10-15 см. Хотів би звернути увагу тих, хто носить респіратори з клапанами видиху - вони захищають тільки вас, вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху досить швидко і якісно великим потоком виділяти у великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника хвороби.

А от щодо продовольчих ринків - відкривати їх можна лише тоді, коли у населення немає іншої можливості купувати продукти харчування, наголошують у МОЗ. Втім, рішення - за місцевою владою.

Кабінет міністрів також розширив перелік установ, які можуть працювати під час карантину. Дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема, для тракторів та іншої сільгосптехніки. Можуть працювати всі види фінансових установ, у тому числі кредитні спілки та ломбарди. Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу. Зокрема, аптекам рекомендовано працювати цілодобово.

Також, у Міністерстві охорони здоров'я анонсували запуск у серійне виробництво тестів діагностики на Covid-19, а також потроїти оклади за березень медпрацівникам. Збільшену зарплатню мають отримати не тільки лікарі, а й усі працівники екстреної медицини. Серед них: і водії "швидких" і фельдшери. Аби не виникло непорозумінь, у МОЗ пообіцяли - у переліку спеціальностей, які мають отримати доплати через боротьбу з Covid-19, пропишуть ці посади окремо.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Медики первинної екстреної допомоги, ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати і винесли його в наказ. Звичайно, ви - на передовій цієї війни. Звичайно, ви маєте отримувати ці підвищення і ви їх отримаєте.

У МОЗ також заявили що нарешті розробили протокол боротьба з коронавірусом. А також докладуть максимум зусиль, аби забезпечити лікарів усім необхідним.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: