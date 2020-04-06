Справжня квітуча весна в Ужгороді. Там забуяли квітом магнолії. Найрясніше заквітчалися дерева на центральній площі міста, тут їх близько десятка. Однак з роками місць цвітіння магнолії в Ужгороді безліч.

Екзотичному дереву підійшов клімат Закарпаття. Із 240 видів магнолій на Закарпатті росте близько десятка. Першою квітне магнолія-кобус, до того ж різними кольорами від кремово-білого до насичено-бузкового. Цвітуть магнолії понад місяць.