Ужгород прикрасило цвітом магнолій [ Редактировать ]
Справжня квітуча весна в Ужгороді. Там забуяли квітом магнолії. Найрясніше заквітчалися дерева на центральній площі міста, тут їх близько десятка. Однак з роками місць цвітіння магнолії в Ужгороді безліч.
Екзотичному дереву підійшов клімат Закарпаття. Із 240 видів магнолій на Закарпатті росте близько десятка. Першою квітне магнолія-кобус, до того ж різними кольорами від кремово-білого до насичено-бузкового. Цвітуть магнолії понад місяць.
по теме
Погода в Украине 24 марта: зима продолжает "воевать" с весной
Во вторник, 24 марта, в Украине погода будет солнечной, однако по прежнему "морозной"
Бориса Джонсона подключили к аппарату ИВЛ: власти Великобритании опровергли информацию
В офисе премьер-министра Великобритании опровергли сообщения ряда российских пропагандистских СМИ о том, что премьер-министра Бориса Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
СБУ викрила ботоферму, що поширювала фейки про коронавірус
Потужність форми налічувала понад п'ять тисяч ботів. Крім поширення відвертої брехні про коронавірус, боти закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади
У Запоріжжі вирішили не відправляти громадський транспорт на карантин
Попри рекомендації Кабміну посилити карантинні заходи з шостого квітня, тамтешня влада вирішила не змінювати графік роботи
Великдень в інтернеті: європейські християни скидають свої фото священикам
Цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. Як відзначатимуть свято в умовах карантину, про що громадян благають політики і навіщо німецькі віряни надсилають священикам свої фотографії?