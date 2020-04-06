На Приазов'ї бойовики обстріляли Павлополь [ Редактировать ]
На передовій ситуація стабільно-напружена. Сьогоднішній ранок на фронті окупаційні війська почали з обстрілу Павлополя, в Приазов'ї.
По наших захисниках бойовики випустили з десяток мін 82 калібру, били також з протитанкового ракетного комплексу та БМП. Попередньої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Один український військовий - поранений.
Армійці дали гідну відсіч агресору - знищили дві вантажівки окупантів та збили безпілотник російського виробництва. За даними розвідки, поранені шестеро бойовиків.
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