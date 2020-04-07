Работники скорой помощи толкают инвалидную коляску с пациентом в доме престарелых недалеко от Мадрида/REUTERS

В Испании впервые последние пять дней выросла смертность от коронавируса. За последние сутки болезнь забрала жизни 743 человек по сравнению с 637 днем ранее, сообщает Reuters.

Среднее ежедневное увеличение числа погибших составляет 5,7%, что вдвое меньше, чем было неделю назад.

"Нормально иметь некоторые колебания... Важно видеть тенденцию и совокупные данные", - прокомментировала новые цифры заместитель директора по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Хосе Сьерра.

Общее число летальных случаев в Испании достигло 13 798, что выводит ее на второе место в мире после Италии. По некоторым оценкам, дома для престарелых оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии, на их долю приходится треть всех смертей.

На данный момент в Испании зафиксировано 140 510 случаев заболевания. Это самый высокий показатель в Европе и второй в мире после США.

Снижение смертности от коронавируса позволило властям начать планирование отмену жестких карантинных ограничений. Испанский филиал немецкого автоконцерна Volkswagen заявил, что изучает возможность частично возобновить производство на своем заводе в северной части Наварры через две недели.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы возобновить работу 20 апреля", - сказал представитель завода и добавил, что все рабочие будут носить маски и перчатки. Кроме того, будет использоваться дезинфекция.

Представители Минздрава Испании считают, что для снятия карантинных ограничений необходимо расширить тестирование, чтобы найти носителей коронавируса, у которых могут быть слабые симптомы заболевания или их отсутствие.

В ближайшие дни власти начнут массовое быстрое тестирование на антитела. Радио Cadena Ser сообщило, что около 62 тысяч человек по всей стране будут подвергнуты двойному тестированию с интервалом в 21 день.