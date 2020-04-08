Кордон України тепер можна перетнути лише у 19 пунктах пропуску, і тільки автівками. За розпорядженням уряду тимчасово закриті 115 КПП, ще 28 припинили пішохідне сполучення. Прикордонники продовжують пропускати громадян, які повертаються в країну. Хоча черг зараз немає, - стверджують наші кореспонденти.

Один за одним виїжджають автобуси з Угорщини. Перетинають КПП "Тиса" на Закарпатті. Висаджують десятки людей на українській стороні - і знову повертаються. Так доправляють на Батьківщину українських заробітчан. За пів дня таких уже сотні. А очікують в Угорщині - ще більше.

Дуже багато - скільки це багато? - Тисячі, ми нарахували тисячами.

Після посилення карантину з восьми пунктів пропуску працює лише три.

Роман Марценюк, начальник відділу прикордонного контролю Чопського прикордонного загону:

Словаччина не надала транзит для країн інших громадян транзит для проїзду своєю територією. Тобто, єдиний залишися ця пункт пропуску "Тиса". На в'їзд в Україну ми ніяким чином не можемо обмежити наших громадян.

На обсервацію тут нікого не відправляють. Подорожувальники проходять температурний скринінг, підписують документ про обов'язкову самоізоляцію.

Василь, житель Коломиї:

Ми на Коломию, Івано-Франківська область, будемо щось шукати.

Лише за минулу добу через закарпатський кордон в Україну прибули 1100 людей. Наразі в області 16 тисяч перебувають на самоізоляції.

Автомобільний пункт пропуску "Порубне" - єдиний, який функціонує на Буковині. Протягом дня додому повернулися лише троє наших співвітчизників. Микола і Степан приїхали із заробітків з Німеччини.

Знаете, сколько людей в странах, которые хотят домой ехать? Ни самолета, ничего нет. Я тоже хотел 2 недели назад - нету. Осталось мне купить машину. Изолировались в квартире 3 недели. Ни работы. Кушать надо!

Якщо ж у них виявлять підвищену температуру, - залучатимуть медиків. Вони цілодобово чергують у спеціальній карантинній зоні.

Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону:

Ми зобов'язані і не маємо права не допустити громадян України. Але ми маємо право не допустити корона вірус на територією України для того, щоб убезпечити наших громадян. У подальшому представники МОЗ виносять рішення щодо осіб.

Тут усіх, хто повертатиметься з-за кордону, відправлять на обов'язкову ізоляцію на два тижні. Подорожувальники можуть залишатися вдома, або поїхати до спеціально відведених місць: гуртожитків, готелів чи пансіонатів. Таких у Чернівецькій області - 17 осіб.