Своєрідно допомогти місцевим ромам вирішив міський голова Івано-Франкіська депортувавши їх за межі області. Тепер Україна втрапила в міжнародний скандал. Чим не догодили роми міському голові? І як він відповість за свої слова? Жанна Дутчак розбиралася.

Цигани, точніше ні, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?

Оперативна нарада в Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа. Очільник, схоже, забув про ввімкнені камери. Тож сварить підлеглих, бо ті досі так би мовити не "очистили" місто від ромів. Для цього, мовляв, і автобуси знайшли, і навіть пальним забезпечили.

До наступного вівторка, маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати поліція до мене приходила, чому не запакували і не відвезли.

Ігор Влізло, начальник управління з надзвичайних ситуацій:

Доповідаю, поліція 10 чоловік вивезла знайшли солярку і відвезли на границі передали закарпатським поліцейським. - Другу ходку зробити.

Відвезти за межі області планували групу з 20 людей. Причина - порушення ними карантину.

Ця нарада вмить стала відомою на весь світ. Першим відреагувало посольство Сполучених Штатів.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

Наступною обурилась і міжнародна неурядова організація - Amnesty International. Виступ мера Івано-Франківська назвали дискримінаційним і закликали притягнути його до відповідальності.

Далі - прозвучав цілий шквал критики від громадських організацій в Україні. Марцинківа звинуватили в грубому порушенні прав людини.

Мирослав Горват, голова об'єднання ромів Ужгорода:

Скажіть мені, будь ласка, оті двадцять чоловік лише вони порушують правила карантину в Франківську. Тому питання, чому лише з ромами такі речі повинні відбуватися. І це є пряме порушення прав людини. Просто пакувати і вивозити людей з міста це не правильний підхід.

Те, що це неправильний підхід - вважають і правоохоронці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловлювання івано-франківського міського голови вважає - неприпустимими. Тож із цією ситуацією вже розбирається поліція:

Роман Пицків, заступник начальника ГУ НП в Івано-Франківській області:

В ході моніторингу соціальних мереж було виявлено заклики міського голови щодо примусового виселення за територію області осіб ромської національності.

Рапорт був зареєстрований у журнал єдиного обліку. І було відкрито кримінальне провадження і зареєстровано досудове розслідування.

Сам міський голова Руслан Марцінків нічого дискримінаційного у своїх словах не бачить. Каже: мав на увазі не всіх ромів, а конкретну групу, яка вже більше місяця тероризує містян жебракуванням і не дотримується правил карантину. Тож реакцію політиків і громадськості вважає надмірною.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

До ромів я ставлюся дуже добре. Місцеві роми вони мешкають у місті Франківську. Дотримуються карантину, ми допомагаємо. Можливо дійсно десь емоційно сказав, але насправді сьогодні ця проблема для містян. І я захищав містян, івано-франківців. Ну а те що відкрили кримінальну справу ми сприяли поліції, яка сама звернулася, що надайте транспорт це попахує політикою.

Утім, за свої висловлювання міський голова все ж публічно вибачився.