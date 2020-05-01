Партнер Росії - Китай - вчергове відхилив запит Всісвітньої Організації охорони здоров'я щодо участі в розслідуванні спалаху COVID-19.

Водночас, у КНР проводять власне розслідування. Утім, участі в ньому міжнародних спеціалістів з невідомих причини уникають. У ВООЗ не сумніваються у природньому походженні вірусу. Те, що COVID не був створений штучно - підтвердили і в Офісі директора національної розвідки США.

Утім, як вірус потрапив до нульового пацієнта, через контакт із тваринами чи нещасного випадку в лабораторії в Ухані, американська розвідка поки що не з'ясувала.