Китай проведе власне розслідування спалаху COVID-19 [ Редактировать ]
Партнер Росії - Китай - вчергове відхилив запит Всісвітньої Організації охорони здоров'я щодо участі в розслідуванні спалаху COVID-19.
Водночас, у КНР проводять власне розслідування. Утім, участі в ньому міжнародних спеціалістів з невідомих причини уникають. У ВООЗ не сумніваються у природньому походженні вірусу. Те, що COVID не був створений штучно - підтвердили і в Офісі директора національної розвідки США.
Утім, як вірус потрапив до нульового пацієнта, через контакт із тваринами чи нещасного випадку в лабораторії в Ухані, американська розвідка поки що не з'ясувала.
по теме
США хочуть від Китаю компенсації за коронавірус
Крім того, президент США додав - Вашингтон проводить власне розслідування щодо епідемії у Китаї. Зокрема, під сумнів ставлять походження вірусу та реальність даних щодо кількості інфікованих у Китаї.
Кабмін розгляне "коронавірусний пакет" розподілу коштів
Попередньої доби медики зареєстрували 477 нових пацієнтів із діагнозом COVID-19. Найбільше інфікованих у столиці та Чернівецькій області - понад тисячу і там, і там
Дональд Трамп назвав ВООЗ винуватицею пандемії коронавірусу
У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу - понад дві тисячі людей. Тож загалом у США вже 26 тисяч смертей
Франція закликає Росію припинити бойові дії під час пандемії коронавірусу
За словами французького лідера, троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН зупинити війни в усьому світі, щоб зосередитися на боротьбі з коронавірусом
Європа одужує від коронавірусу: Кіпр та Греція готуються до відкриття туристичного сезону
Один мільйон 42 тисячі людей вже одужали від коронавірусу у світі. Захворіли понад три мільйони двісті п'ятдесят тисяч людей. Померли 233 тисячі. Найбільше інфікованих у США - понад мільйон осіб