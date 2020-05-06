Во Львовской области зафиксирован новый антирекорд по заражению коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки во Львовской области коронавирусом заразились 39 человек. По словам мэра Львова Андрея Садового, это рекордое количество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Садовой отметил, что решение об ослаблении карантина будут принимать только при условии, что динамика будет идти на спад
"39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина", - написал он.
Напомним, что в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
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