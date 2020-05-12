Украинский олимпийский чемпион впервые стал отцом [ Редактировать ]
Знаменитый украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане в 2018 году, впервые стал отцом. Жена спортсмена, российская фристайлистка Александра Орлова, родила ему сына. О пополнении в своей семье 32-летний олимпийский чемпион сообщил в Instagram.
"Теперь нас трое. Спасибо, люблю вас!", - написал Александр Абраменко.
Малыш весом 2 950 граммов и ростом 49 сантиметров появился на свет 11 мая. Имя сыну родители пока не выбрали.
Фристайлисты Александр Абраменко и Александра Орлова познакомилась в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Спустя четыре года пара сыграла в Киеве свадьбу.
Как сообщали "Подробности", ученые выяснили, что коронавирус отбивает желание заводить потомство, поэтому бэби-бума из-за карантина не будет.
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