Знаменитый украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане в 2018 году, впервые стал отцом. Жена спортсмена, российская фристайлистка Александра Орлова, родила ему сына. О пополнении в своей семье 32-летний олимпийский чемпион сообщил в Instagram.

"Теперь нас трое. Спасибо, люблю вас!", - написал Александр Абраменко.

Малыш весом 2 950 граммов и ростом 49 сантиметров появился на свет 11 мая. Имя сыну родители пока не выбрали.

Фристайлисты Александр Абраменко и Александра Орлова познакомилась в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Спустя четыре года пара сыграла в Киеве свадьбу.

Как сообщали "Подробности", ученые выяснили, что коронавирус отбивает желание заводить потомство, поэтому бэби-бума из-за карантина не будет.