За час карантину МЗС допомогло повернутися більше як 230 тисячам українців. Спецрейси з різних країн світу Київ відновив наприкінці квітня. Від 26 квітня організував авіаперельоти з різних міст США, Європи, Близького Сходу та Азії.

Потрапити на облавок можна, лише погодившись на обов'язкову обсервацію протягом 14 днів після повернення. До цього евакуація була припинена на місяць.

У березні уряд також провів низку спеціальних авіа- та залізничних рейсів. Зокрема, потяги привезли кілька тисяч українців з Росії та Польщі.