За час карантину на Батьківщину повернулися понад 230 тисяч українців [ Редактировать ]
За час карантину МЗС допомогло повернутися більше як 230 тисячам українців. Спецрейси з різних країн світу Київ відновив наприкінці квітня. Від 26 квітня організував авіаперельоти з різних міст США, Європи, Близького Сходу та Азії.
Потрапити на облавок можна, лише погодившись на обов'язкову обсервацію протягом 14 днів після повернення. До цього евакуація була припинена на місяць.
У березні уряд також провів низку спеціальних авіа- та залізничних рейсів. Зокрема, потяги привезли кілька тисяч українців з Росії та Польщі.
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