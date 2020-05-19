За проєкт резолюції голосуватимуть сьогодні на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я

Два мільярди доларів протягом двох років витратить Пекін на підтримку країн, що постраждали від пандемії. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

За його словами, насамперед кошти отримають країни, що розвиваються. нагадаю, понад 120 держав, зокрема і Україна, вимагають незалежного розслідування походження коронавірусу.

За проєкт резолюції голосуватимуть сьогодні на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я. У документі про причетність Китаю до поширення інфекції - не йдеться.